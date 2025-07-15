İzmir'de Özel Bakımevinde Yangın! Onlarca Engelli Vatandaş Tahliye Edildi

İzmir Gaziemir'de bulunan 4 katlı engelli bakımevi binasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, 100'e yakın engelli vatandaş tahliye edildi. Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İzmir'de Özel Bakımevinde Yangın! Onlarca Engelli Vatandaş Tahliye Edildi
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İzmir Gaziemir'de Dokuz Eylül Mahallesi'nde bulunan 4 katlı özel bir engelli bakımevinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi.

100 ENGELLİ VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Bakımevinde bulunan yaklaşık 100 engelli vatandaş, görevliler ve ekipler tarafından kısa sürede tahliye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına çok sayıda araç ve personelle müdahale etti. Bina içindeki vatandaşlar güvenli şekilde dışarı çıkarılırken, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının büyümeden söndürülmesi olası bir faciayı önledi.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında binada yoğun duman oluştu. Dumandan hafif şekilde etkilendiği belirlenen 12 engelli vatandaş, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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