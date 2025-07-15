Yozgat’ta Köyde Dehşet: Muhtar ve Oğlu Vurularak Öldürüldü

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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyünde saman dökme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. Köy muhtarı Yalçın Akdemir ile çocukları Ahmet ve Kubilay Akdemir’e av tüfeğiyle ateş eden Yunus Emre E., iki kişinin ölümüne, bir kişinin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası gözaltına alınan zanlıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, saat 19.30 sıralarında Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan köy muhtarı Yalçın Akdemir ile köy sakini Yunus Emre E. arasında saman dökme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kısa süreli arbede yaşadı, ardından olay yerinden ayrıldı. Ancak evine giden Yunus Emre E., yarı otomatik av tüfeğini alarak geri döndü.



Muhtar Yalçın Akdemir

MUHTAR VE OĞLU ÖLDÜ

Yunus Emre E., köy girişinde muhtar Yalçın Akdemir ve oğulları Ahmet ile Kubilay Akdemir’in bulunduğu otomobilin önünü kesti. Burada araçtakilere av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği üç kişi ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın Akdemir ve oğlu Ahmet Akdemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Ağır yaralı halde bulunan Kubilay Akdemir ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Yunus Emre E. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA