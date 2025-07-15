Yozgat’ta Köyde Dehşet: Muhtar ve Oğlu Vurularak Öldürüldü

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde saman dökme meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Köy muhtarı Yalçın Akdemir ile oğlu Ahmet Akdemir olay yerinde hayatını kaybetti, diğer oğlu Kubilay Akdemir ise ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren Yunus Emre E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Yozgat’ta Köyde Dehşet: Muhtar ve Oğlu Vurularak Öldürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyünde saman dökme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. Köy muhtarı Yalçın Akdemir ile çocukları Ahmet ve Kubilay Akdemir’e av tüfeğiyle ateş eden Yunus Emre E., iki kişinin ölümüne, bir kişinin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası gözaltına alınan zanlıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, saat 19.30 sıralarında Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan köy muhtarı Yalçın Akdemir ile köy sakini Yunus Emre E. arasında saman dökme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kısa süreli arbede yaşadı, ardından olay yerinden ayrıldı. Ancak evine giden Yunus Emre E., yarı otomatik av tüfeğini alarak geri döndü.

Yozgat’ta Köyde Dehşet: Muhtar ve Oğlu Vurularak Öldürüldü - Resim : 1
Muhtar Yalçın Akdemir

MUHTAR VE OĞLU ÖLDÜ

Yunus Emre E., köy girişinde muhtar Yalçın Akdemir ve oğulları Ahmet ile Kubilay Akdemir’in bulunduğu otomobilin önünü kesti. Burada araçtakilere av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği üç kişi ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın Akdemir ve oğlu Ahmet Akdemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yozgat’ta Köyde Dehşet: Muhtar ve Oğlu Vurularak Öldürüldü - Resim : 2

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Ağır yaralı halde bulunan Kubilay Akdemir ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Yunus Emre E. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.

Tarladaki Konteynere Kanlı Baskın: Anne Öldü, Oğlu Ölü Numarası Yaparak KurtulduTarladaki Konteynere Kanlı Baskın: Anne Öldü, Oğlu Ölü Numarası Yaparak KurtulduGüncel
Bilecik'te Pompalı Tüfekle Vahşet: 18 Yaşındaki Elif Nur, Erkek Arkadaşı Tarafından Vurularak ÖldürüldüBilecik'te Pompalı Tüfekle Vahşet: 18 Yaşındaki Elif Nur, Erkek Arkadaşı Tarafından Vurularak ÖldürüldüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet Saldırı
Son Güncelleme:
İzmir'de Özel Bakımevinde Yangın! Onlarca Engelli Vatandaş Tahliye Edildi Engelli Bakımevinde Yangın; Vatandaşlar Tahliye Edildi
Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı
Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Osmaniye'de Deprem Kandilli Duyurdu; Osmaniye'de Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda
15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon: HAKMAR ve TATBAK'a Kayyım Atandı 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon
CHP'li İlçe Başkanı'nın Acı Günü: 13 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti CHP'li Başkan'ın Acı Günü! Evlat Acısıyla Yıkıldı
Yozgat’ta Köyde Dehşet: Muhtar ve Oğlu Vurularak Öldürüldü Yozgat’ta Köyde Dehşet: Muhtar ve Oğlu Vurularak Öldürüldü
İzmir'de Korkutan Yangın! Alevler Geceyi Gündüze Çevirdi İzmir'de Korkutan Yangın! Alevler Geceyi Gündüze Çevirdi