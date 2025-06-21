Bilecik'te Pompalı Tüfekle Vahşet: 18 Yaşındaki Elif Nur, Erkek Arkadaşı Tarafından Vurularak Öldürüldü

Kadın cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bilecik'te 18 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan H.Y. olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini iddia etti.

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Bilecik'te Pompalı Tüfekle Vahşet: 18 Yaşındaki Elif Nur, Erkek Arkadaşı Tarafından Vurularak Öldürüldü
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Türkiye'de kadın cinayetleri, toplumsal vicdanı derinden yaralamaya devam ediyor. Her yıl yüzlerce kadın, en yakınındaki erkekler tarafından şiddete maruz kalıyor ya da hayatını kaybediyor. Son dönemde artan olaylar, kadınların yaşam hakkı üzerindeki tehdidin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Kahreden haber bu kez Bilecik'ten geldi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 18 yaşındaki Elif Nur Tüfekçi, erkek arkadaşı H.Y. tarafından pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümü büyük yankı uyandırdı.

Bilecik'te Pompalı Tüfekle Vahşet: 18 Yaşındaki Elif Nur, Erkek Arkadaşı Tarafından Vurularak Öldürüldü - Resim : 1

EVDE VURULDU, HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Gölpazarı'na bağlı Bedi köyünde meydana geldi. İddiaya göre Elif Nur Tüfekçi, erkek arkadaşı H.Y. ile birlikteyken evde pompalı tüfekle karnından vuruldu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'KAZARA' OLMUŞ!

Olay sonrası gözaltına alınan 23 yaşındaki H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "olası kastla öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.Y.'nin ifadesinde olayın "kazara" gerçekleştiğini öne sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

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