Kuşadası'nda İki Arkadaşın Feci Sonu: Serinlemek İstediler, Canlarından Oldular
Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı'nda serinlemek için denize giren iki kişi boğularak hayatını kaybetti. Cankurtaranların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan iki kişi, tatilcilerin gözü önünde yaşamını yitirdi.
Aydın'ın turizm cenneti Kuşadası'nda yaz güneşi ölümle gölgelendi. Kadınlar Denizi Plajı'nda denize giren iki vatandaş, serinlemek isterken hayatını kaybetti.
HEMEN YARDIM ÇAĞIRDILAR
Olay, saat 17.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Yaşar Eyiol ve 47 yaşındaki Sami Koçu, sıcak havadan bunalarak denize girdi. Ancak bir süre sonra ikiliyi suyun üzerinde hareketsiz halde fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CANKURTARANLAR MÜDAHALE ETTİ
Cankurtaranlar ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan iki kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Suni teneffüs ve kalp masajı uygulandı; ancak tüm çabalara rağmen Yaşar Eyiol ve Sami Koçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından plajda bulunan tatilciler büyük bir üzüntü yaşarken, ekipler bölgede kısa süreli güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA