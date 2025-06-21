Kuşadası'nda İki Arkadaşın Feci Sonu: Serinlemek İstediler, Canlarından Oldular

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Aydın'ın turizm cenneti Kuşadası'nda yaz güneşi ölümle gölgelendi. Kadınlar Denizi Plajı'nda denize giren iki vatandaş, serinlemek isterken hayatını kaybetti.

HEMEN YARDIM ÇAĞIRDILAR

Olay, saat 17.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Yaşar Eyiol ve 47 yaşındaki Sami Koçu, sıcak havadan bunalarak denize girdi. Ancak bir süre sonra ikiliyi suyun üzerinde hareketsiz halde fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANKURTARANLAR MÜDAHALE ETTİ

Cankurtaranlar ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan iki kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Suni teneffüs ve kalp masajı uygulandı; ancak tüm çabalara rağmen Yaşar Eyiol ve Sami Koçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından plajda bulunan tatilciler büyük bir üzüntü yaşarken, ekipler bölgede kısa süreli güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA