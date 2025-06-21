Sakarya'da Ekipler Alarma Geçti: Karasu Halk Plajı'nda İHA Bulundu

Sakarya'da kıyıya vurmuş kamikaze tipi bir İHA bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan modellere benzerliği dikkat çeken İHA, detaylı inceleme için Sahil Güvenlik tarafından bölgeden kaldırıldı. Cihazın nereden ve nasıl sahile ulaştığı araştırılıyor.

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Sakarya'da Ekipler Alarma Geçti: Karasu Halk Plajı'nda İHA Bulundu
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Sakarya’nın Karasu ilçesi bu sabah saatlerinde sıra dışı bir olayla güne başladı. Aşağı Aziziye Mahallesi halk plajında yürüyüş yapan vatandaşlar, sabah saat 07.30 sularında kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) buldu. Plajın kule 28 mevkiinde kıyıya vuran cihaz, bölgede büyük merak ve endişe yarattı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kıyıya vuran hava aracının kamikaze tipi bir İHA olduğu değerlendirildi.

Uzman ekipler, İHA’nın tasarımı ve parçaları üzerinde yaptıkları ön değerlendirmede, aracın Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan bazı modellerle benzerlik taşıdığını tespit etti.

Sakarya'da Ekipler Alarma Geçti: Karasu Halk Plajı'nda İHA Bulundu - Resim : 1

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

İHA, detaylı teknik ve kriminal inceleme yapılmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgeden kaldırıldı. Uzmanlar, cihazın Türkiye karasularına nasıl ulaştığını ve içinde herhangi bir veri ya da patlayıcı mekanizma bulunup bulunmadığını araştırıyor.

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Kaynak: DHA

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