İHA Destekli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına karşı yürüttükleri titiz istihbarat çalışması sonrası harekete geçti. Bozova ilçesinde 7, Viranşehir'de ise 1 adrese sabaha karşı eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda insansız hava araçları kullanılarak şüphelilerin hareketleri anbean takip edildi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, çuvalların içine gizlenmiş tam 18 uzun namlulu silah, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 mermi bulundu. Ele geçirilen silahların bazıları savaş tipi özellikler taşıyor.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan zanlıların bağlantılarına ilişkin soruşturma sürüyor. Yetkililer, ele geçirilen silahların terör örgütlerine ulaştırılmadan engellendiğini belirtti.

Kaynak: İHA