İHA Destekli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın iki ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda, çuvallar arasında gizlenmiş çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. MİT ve jandarma iş birliğiyle yürütülen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İHA Destekli Silah Kaçakçılığı Operasyonu
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına karşı yürüttükleri titiz istihbarat çalışması sonrası harekete geçti. Bozova ilçesinde 7, Viranşehir'de ise 1 adrese sabaha karşı eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda insansız hava araçları kullanılarak şüphelilerin hareketleri anbean takip edildi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, çuvalların içine gizlenmiş tam 18 uzun namlulu silah, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 mermi bulundu. Ele geçirilen silahların bazıları savaş tipi özellikler taşıyor.

İHA Destekli Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Resim : 1

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan zanlıların bağlantılarına ilişkin soruşturma sürüyor. Yetkililer, ele geçirilen silahların terör örgütlerine ulaştırılmadan engellendiğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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