Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'yı Kabul Etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Teşkilatımızın 186'ıncı kuruluş yıl dönümünde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Ali Çardakcı ve beraberindeki heyeti kabul ettim. Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için her daim nöbette olan kahraman jandarmamız, değerlerin en üstünde tuttuğun şualı ayyıldızınla, sonsuz vatan sevginle ve eşsiz kahramanlığınla çok yaşa! Jandarma Teşkilatımızın 186'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA