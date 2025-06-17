Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi.

KAMERAYA TAKILDI

Olay, 15 Haziran Pazar günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti üzerindeki Adapazarı Dinlenme Tesisi'nde meydana geldi. Sürücünün tehlikeli hareketleri dinlenme tesisi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrollü bir şekilde bilerek kaydırıldığı ve kendi etrafında döndürüldüğü açıkça görüldü.

CEZA KESİLDİ

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, görüntüler üzerine yapılan inceleme sonucu drift yapan aracın plakası tespit edildi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın drift yapmak" fiilinden 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Yetkililer, kamuya açık alanlarda trafiği tehlikeye düşürecek her türlü davranışa karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını vurguladı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.







Kaynak: İHA