Gezici'den Dikkat Çeken Anket! AKP'den Geri Dönüş: İşte Bugün Seçim Olsa Partilerin Alacakları Oy Oranları...
Uzun bir süredir anketlerde ikinci sırada yer alan AKP'den toparlanma sinyali geldi. Gezici Araştırma’nın Haziran 2025 anketine göre AKP, yüzde 35 oy oranıyla yeniden birinci parti oldu. Genç seçmenlerin sağ partilere yönelmesi dikkat çekerken, muhalefette güven sorunu sürüyor. Erdoğan’ın siyasette kalmasını isteyenlerin oranı yüzde 54,7.
Gezici Araştırma’nın Haziran 2025 tarihli “Seçmen Eğilimleri ve Siyasal Atmosfer Analizi” sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Ankete göre bugün seçim yapılsa AKP yüzde 35’lik oy oranıyla yeniden birinci parti konumuna yükseliyor. CHP ise yüzde 31,1 ile ikinci sırada yer aldı.
GENÇLER SAĞ PARTİLERE YÖNELİYOR
Araştırmada özellikle genç seçmenlerin eğilimleri dikkat çekti. 18-28 yaş arası katılımcıların yüzde 68’i sağ tandanslı partilere yöneliyor. Gençlerin güvenlik, milli teknoloji ve istikrar vurgusu yapan siyasi söylemlere duyarlılığı artarken, bu tercihlerde küresel siyasi eğilimlerin de etkili olduğu belirtildi.
AKP'DEN GERİ DÖNÜŞ
Gezici Araştırma'nın analizinde, AKP'deki toparlanma sürecinin ev kadınları ve kararsız seçmen gruplarındaki dönüşle başladığı kaydedildi. Özellikle son dönemde artan ekonomik dalgalanmalara rağmen, istikrar algısı ve liderlik faktörü AKP'ye yönelimi artıran nedenler arasında yer aldı. Partinin son dönemde sosyal destek politikalarına ağırlık vermesi de oy tercihinde etkili oldu.
CHP İKİNCİ SIRADA
Öte yandan, muhalefet cephesinde liderlik ve güven krizinin sürdüğü vurgulandı. CHP’nin oy oranı hâlâ güçlü olmakla birlikte, seçmenin partilere olan bağlılığında istikrarsızlık dikkat çekiyor. Ankete göre, kararsız seçmen oranındaki azalmaya rağmen, muhalefet blokunda yeni bir lider beklentisi var.
Anket kapsamında seçmenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette aktif kalması konusundaki görüşleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 54,7’si Erdoğan’ın siyasette etkin rol üstlenmeye devam etmesini istediğini belirtti.
İşte anket sonuçları: