Telegram'da 'Suç Pazarı' Cinayet 4 Milyon, Yaralama 120 Bin TL... Yazışmalar Ortaya Çıktı

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Mesajlaşma platformu Telegram, pek çok skandala gündeme gelirken, bu uygulama üzerinden ‘cinayet’, ‘yaralama’ ve ‘işyeri kurşunlatma’ gibi ağır suçlar için bir Pazar oluşturulduğu iddia edildi.

Uygulama üzerinden “Cinayet 4 milyon TL, yaralama 120 bin TL, dükkan kurşunlatma 200 bin TL” gibi fiyatlarla pazarlık yapıldığı belirtilirken, ağır suçların üzerinden yapılan bazı pazarlık yazışmalarının ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Yazışmalardan birinde, kadın olduğunu iddia eden bir kişinin, bir şahsa fiyat sorduğu ve bu kişinin de ‘öldürme mi, yaralama mı istersin?’ diye sorduğu görüldü. ‘Yaralama ve öldürme’ üzerinden yapılan sohbette, söz konusu eylemi gerçekleştirecek kişinin “Yaralamada başın ağrır, bırak canını alayım geçeyim. Yarın bugün yine başına bela olur şerefsiz. Öyle işlerde tertemiz çıkmak istersen, yapıştır geç. Ömür boyu kafan rahat olur dediği” ekran görüntülerine yansırken, yaralaya 500 bin TL, öldürmeye ise 2 milyon TL fiyat biçildiği dediği gözler önüne serildi.

Telegram üzerinden yayımlanan başka bir ilanda ise “Sadece Trabzon içi. Cinayet, 3 milyon. Yaralama 1000 dolar, basitse değişiklik gösterebilir. Mekana ateş etme 100 bin TL. İşleriniz belirli bir ücret karşılığında itina ile yapışır. İşin ciddiyetini kavrayarak mesaj atın” ifadelerini yer aldığı görüldü.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk söz konusu iddiaları Meclis gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu. Öztürk, Telegram’da suç örgütlerinin ve tetikçilerinin buluştuğunu belirterek, Emniyet’in bazı gruplara yönelik düzenlediği operasyonlarda da çok sayıda kişinin gözaltına alındığını hatırlattı.

Öztürk, açıklamasında, kendisine de çok sayıda ihbar geldiğini belirtirken, “Cinayetin pazarlığa açıldığı, şiddetin ücret karşılığı teklif edildiği bir ortamda hukuk bitmiş demektir. Devletin görevi seyretmek değil, bu yapıları kökten dağıtmaktır” dedi.

Uzmanlar da sık sık yaptığı uyarılarda bu tip platformların suç örgütleri için ‘gizli pazar’ haline geldiğini vurguluyordu.