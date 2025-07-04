Son Durumu Mansur Yavaş Duyurdu: Mehmet Murat Çalık Ameliyata Alındı

Mansur Yavaş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi paylaştı. Çalık'ın ameliyata alındığını söyleyen Yavaş, iktidara da tepki gösterdi. Yavaş, "Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Son Durumu Mansur Yavaş Duyurdu: Mehmet Murat Çalık Ameliyata Alındı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu yargılanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın ameliyata alınmasına ilişkin yaptığı açıklama iktidara tepki gösterdi. Yavaş, "Bir kişinin, cezaevi sonrası yeniden bu hastalıklarla karşı karşıya kalmasını görmezden gelmek kabul edilemez. Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalıdır" dedi.

AMELİYATA ALINDI

İki kez kanser atlatan, cezaevinde 18 kilo veren Çalık'ın boynunda kitle tespit edildi. Çalık’ın patoloji sonucunda lenfoma belirtileri görüldü. Çalık, bugün ameliyata alındı.

YAVAŞ'TAN TEPKİ

Sosyal medya hesabından Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ameliyata alındı. Geçmişte iki kez ağır hastalıkla—akut lösemi ve lenfoma—mücadele eden bir kişinin, cezaevi sonrası yeniden bu hastalıklarla karşı karşıya kalmasını görmezden gelmek kabul edilemez. Bir kez daha altını çiziyorum; Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalıdır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir."

Kaynak: ANKA

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Mehmet Murat Çalık Mansur Yavaş
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