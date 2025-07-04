Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’ın Hankendi şehrine gitti. Zirvede “sürdürülebilir ve iklim değişikliğine dayanıklı bir gelecek” teması işlenecek. Erdoğan’a çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gitti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi’ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Hankendi’ye gitti.

Erdoğan’ı İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden İstanbul Valisi Davut Gül ve AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hankendi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin oturumunda hitap etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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