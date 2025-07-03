Terör Örgütü PKK Ne Zaman Silah Bırakacak? DEM Parti Tarih Verdi: 'Yeni Aşamaya Geçmek Üzereyiz'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK’nın önümüzdeki hafta içinde silah bırakmaya ilişkin bir adım atacağını açıkladı. Doğan konuya ilişkin açıklamasında, "Artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz. Bizimle paylaşılan bilgilere göre, önümüzdeki bir hafta içinde birtakım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz" diye konuştu.

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Türkiye gündeminin en önemli konularından biri olan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK’nın önümüzdeki hafta içinde silah bırakmaya ilişkin bir adım atacağını duyurdu.

Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’dan birkaç gün içinde açıklama yapmasını beklediklerini belirten Doğan, "Artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz. Bizimle paylaşılan bilgilere göre, önümüzdeki bir hafta içinde birtakım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz" dedi.

'YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYORUZ'

Doğan, konuya ilişkin açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Devlet yetkililerin bazı açıklamalarından, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamalarından, hem de parti sözcülerinin ve tabi örgüt yöneticilerinin açıklamalarından da önümüzdeki günlerde silahsızlanma süreci için önemli ve tarihi bir adım daha atmaya hazırlanıldığını bizimle paylaşılan bilgilerden de görüyoruz. Yani, bize bu soruları soranlara buradan tekrar ediyorum. Şöyle diyebilirim... Evet, bir yeni aşamaya geçiyoruz. Bu yeni aşamaya geçiş de bizimle paylaşılan bilgilere göre, önümüzdeki bir hafta içinde birtakım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz."

Komisyonla ilgili de konuşan Doğan, “Bu aşama önemli bir aşama. DEM Parti olarak başından beri. Bunun için de çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda toplumda hem beklenti var hem talep var hem istek var hem de destek var. Bunu da görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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