Saraçhane Eylemlerinde Tutuklu Sayısı 13'e Yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında çok sayıda kişinin tutuklanmasının 100. günü nedeniyle 1 Temmuz'da Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen mitingde gözaltına alınan kişilerden 13'ü tutuklandı.

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Saraçhane Eylemlerinde Tutuklu Sayısı 13'e Yükseldi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Saraçhane Binası önünde 1 Temmuz günü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitinge katılan 15 kişi izinsiz eylem yaptığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmişti.

Saraçhane Eylemlerinde Tutuklu Sayısı 13'e Yükseldi - Resim : 1

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Saraçhane’de yapılan mitinge katılan ve çeşitli sloganlar attığı ifade edilen 34 kişi gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 15 kişiden 13’ü tutuklandı. 2’si ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen kişilerin kimliklerini gizlemek için yüzlerini tamamen veya kısmen örttüğü söylenmişti.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan kişilerden 7'si ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Kişilerden 8’i ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından tutuklama talebiyle, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmişti.

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Kaynak: DHA-ANKA

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