Saadet Partisi'den 'Meslek Kanunu Teklifi': Özlük Hakları İçin Harekete Geçti

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Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, kamuda görevli mühendis, mimar ve şehir plancılarının hakları hakkında düzenlemeler barındıran kapsamlı bir "Meslek Kanunu Teklifi"ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Söz konusu teklifle, teknik personelin görev tanımlarının netleştirilmesi, kariyer basamaklarının oluşturulması, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Yaklaşık 100 bin kamu çalışanını ilgilendiren bu düzenleme, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama mesleklerinin saygınlığını artırmayı da hedefliyor. Teklifin gerekçesinde, söz konusu meslek mensuplarının motivasyonunun ve hizmet kalitesinin artırılıp bu doğrultuda kamu hizmetlerinin de niteliğinin artırılması amacı yer aldı.

'LAYIKIYLA ÇALIŞMALARI İÇİN ELZEM'

Bu çerçevede, kanun teklifinde yer alan düzenlemeler, teknik sorumluluk ödeneği, ek gösterge artışı, mesleki mali sorumluluk sigortası ve kariyer basamaklarında ilerleme gibi yenilikçi adımlarla sıralandı. Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan, teklifiyle alakalı bir de açıklama yaptı.

Çalışkan; mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı gibi mesleklerin kentleşe açısında çok değerli olduğunu vurgulayarak "Bu meslek gruplarının kamuda layıkıyla görev yapabilmesi için sadece teknik değil, özlük hakları açısından da kuvvetlendirilmesi elzem" dedi. Necmettin Çalışkan, teklifle kamu teknik personelinin "yetkili" ve "başyetkili" unvanlarıyla kariyerlerinde ilerlemesi sağlanacağını bildirdi.