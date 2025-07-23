Bakanlık Harekete Geçti! Alışverişte Yeni Dönem: 10 Gün Kuralı Geliyor
Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarda aldatmacayı önlemek için yeni bir adım attı. Artık indirim oranı belirlenirken 30 gün değil, son 10 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Tüketiciyi yanıltan sahte indirim kampanyalarına karşı devlet devreye giriyor. Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarda tüketicinin daha etkin korunmasını sağlamak amacıyla önemli bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni taslağa göre, artık ürünlerde indirim oranı belirlenirken 30 gün değil, sadece önceki 10 gün içindeki en düşük fiyat baz alınacak.
İNDİRİMLERDE 30 GÜN DEĞİL, 10 GÜN KURALINA GEÇİLİYOR
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişikliği taslağına göre, bir üründe indirim yapılacağı zaman artık geriye dönük 30 günlük en düşük fiyat değil, sadece son 10 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Bu yeni uygulamayla birlikte tüketicilerin sıkça şikayet ettiği sahte indirim algısının da önüne geçilmesi hedefleniyor.
Böylece işletmeler, indirime girecek ürünlerin etiket, tanıtım ve reklamlarında hem son 10 günlük fiyatı hem de indirimli fiyatı açık şekilde göstermek zorunda olacak.
BOZULABİLİR ÜRÜNLERDE FARKLI UYGULAMA
Meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen gıda ürünleri ile bazı hizmetlerde ise farklı bir hesaplama yöntemi uygulanacak. Bu tür ürünlerde indirimli fiyat belirlenirken, indirimden önceki satış fiyatı esas alınacak. Bu düzenleme ile özellikle market kampanyalarında sıkça karşılaşılan aldatıcı fiyat oyunlarının da önüne geçilmesi planlanıyor.
REKLAM KURULU YAPTIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu da aldatıcı kampanyalara göz açtırmıyor. 2025 yılının ilk yarısında incelenen 12 bin 499 dosyadan 753’ü yasa dışı bulundu. Kurul, bu dosyalar kapsamında toplam 141 milyon 123 bin TL idari para cezası keserek caydırıcı önlemlerini sürdürdü.