Bakanlık Harekete Geçti! Alışverişte Yeni Dönem: 10 Gün Kuralı Geliyor

İNDİRİMLERDE 30 GÜN DEĞİL, 10 GÜN KURALINA GEÇİLİYOR

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişikliği taslağına göre, bir üründe indirim yapılacağı zaman artık geriye dönük 30 günlük en düşük fiyat değil, sadece son 10 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Bu yeni uygulamayla birlikte tüketicilerin sıkça şikayet ettiği sahte indirim algısının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Böylece işletmeler, indirime girecek ürünlerin etiket, tanıtım ve reklamlarında hem son 10 günlük fiyatı hem de indirimli fiyatı açık şekilde göstermek zorunda olacak.