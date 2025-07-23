Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler
Türkiye, kavurucu sıcakların etkisi altında. Bazı illerde termometreler 50 dereceye dayandı, İstanbul için kritik uyarılar yapıldı. Afrika ve Basra sıcakları aynı anda etkili olurken, nemli ve bunaltıcı günler kapıda.
Türkiye, yaz mevsiminin en yakıcı günlerinden geçiyor. Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar bazı kentlerde 50 dereceye dayandı. Meteoroloji yetkilileri, özellikle İstanbul için ciddi uyarılarda bulunurken vatandaşlara "sokağa çıkmayın" çağrısı yaptı. Uzmanlar, kuraklık tehlikesinin kapıda olduğuna da dikkat çekti.
AFRİKA VE BASRA SICAKLARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; bugün ve yarın sıcaklıklar daha da artacak. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte Afrika ve Basra sıcaklarının aynı anda etkili olacağı belirtildi. Özellikle İstanbul'da gölgede sıcaklıkların 42 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, nem oranında da ciddi artış bekleniyor.
'ÇOK TEHLİKELİ 48 SAAT'
Hava Forum’un verilerine göre, Karadeniz üzerinden gelecek nemle birlikte bu geceden itibaren bunaltıcı hava etkisini artıracak. Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Kentte çarşamba akşamı bile sıcaklıklar 30 derecelerde seyredecek. Çarşamba gecesinden itibaren nem de artışa geçecek. İstanbullular çok tehlikeli 48 saat bizi bekliyor..." denildi.
Yurt genelinde sıcaklıklar dün de 40 derecenin üzerindeydi. Meteoroloji verilerine göre Adıyaman, Aydın, Batman, Diyarbakır, Manisa ve Şanlıurfa'da termometreler gölgede 40 dereceyi geçti. Bu sıcaklıkların hafta boyunca 6 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcak havaya karşı özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşların dikkatli olmaları isteniyor.
Öte yandan bazı bölgelerde yerel sağanak yağış da bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevresi, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor. Ancak yağışın sıcak havayı hafifletmesi beklenmiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi