Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler

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Türkiye, yaz mevsiminin en yakıcı günlerinden geçiyor. Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar bazı kentlerde 50 dereceye dayandı. Meteoroloji yetkilileri, özellikle İstanbul için ciddi uyarılarda bulunurken vatandaşlara "sokağa çıkmayın" çağrısı yaptı. Uzmanlar, kuraklık tehlikesinin kapıda olduğuna da dikkat çekti.

AFRİKA VE BASRA SICAKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; bugün ve yarın sıcaklıklar daha da artacak. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte Afrika ve Basra sıcaklarının aynı anda etkili olacağı belirtildi. Özellikle İstanbul'da gölgede sıcaklıkların 42 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, nem oranında da ciddi artış bekleniyor.

'ÇOK TEHLİKELİ 48 SAAT'

Hava Forum’un verilerine göre, Karadeniz üzerinden gelecek nemle birlikte bu geceden itibaren bunaltıcı hava etkisini artıracak. Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Kentte çarşamba akşamı bile sıcaklıklar 30 derecelerde seyredecek. Çarşamba gecesinden itibaren nem de artışa geçecek. İstanbullular çok tehlikeli 48 saat bizi bekliyor..." denildi.

Yurt genelinde sıcaklıklar dün de 40 derecenin üzerindeydi. Meteoroloji verilerine göre Adıyaman, Aydın, Batman, Diyarbakır, Manisa ve Şanlıurfa'da termometreler gölgede 40 dereceyi geçti. Bu sıcaklıkların hafta boyunca 6 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcak havaya karşı özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşların dikkatli olmaları isteniyor.

Öte yandan bazı bölgelerde yerel sağanak yağış da bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevresi, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor. Ancak yağışın sıcak havayı hafifletmesi beklenmiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi