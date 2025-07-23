Bursa'da Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Öldü

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sağlık raporu almak için Bursa’ya giden Kahyaoğlu ailesi dönüş yolunda kaza yaptı. Aynı aileden üç kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 yaşındaki Alaattin Kahyaoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN ÜÇ ÖLÜ

Kaza, Karacabey-Mustafakemalpaşa karayolunda, bir kutu fabrikası önünde gerçekleşti. Süleyman Kahyaoğlu’nun kullandığı otomobil, tali yoldan çıkan Ramazan Çetinkaya yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Hayatını kaybeden Şükrü Kahyaoğlu, eşi Fatma Kahyaoğlu ve oğulları Süleyman Kahyaoğlu’nun cenazeleri Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan küçük Alaattin’in hastanede tedavisi sürerken, acı olayın Kara Harp Okulu için alınacak sağlık raporu sonrası dönüş yolunda yaşandığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden baba Şükrü Kahyaoğlu’nun bölge trafik müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve ailenin Süleyman Kahyaoğlu’nun Kara Harp Okuluna başvurusu için Bursa’dan sağlık raporu aldıktan sonra evlerine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA