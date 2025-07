Gece Yarısı Zincirleme Kaza! Midibüsler Çarpıştı, Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde üç midibüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, D400 Karayolu sanayi kavşağında saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Manavgat yönünden Antalya istikametine giden 58 NA 312 plakalı tur midibüsü, karşı yönden gelen ve Serik istikametine dönmekte olan 07 C 82472 ile 07 C 82257 plakalı otel servis midibüsleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ve 07 C 82257 plakalı otel servisi içindeki 3 yolcu yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Manavgat-Antalya istikametinde trafik bir süre kapandı. Ulaşım, Serik şehir merkezi üzerinden sağlandı. Belediye ekipleri, yol üzerindeki cam kırıkları ve dökülen yağı temizledi.

Yapılan incelemede, otel servis midibüslerinin otel çalışanlarını vardiya sonrası taşıdığı, tur midibüsünde ise yolcu bulunmadığı tespit edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA