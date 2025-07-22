Gece Yarısı Zincirleme Kaza! Midibüsler Çarpıştı, Yaralılar Var

Antalya’nın Serik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada 3 midibüs çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kapanan yol, temizlik ve inceleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Gece Yarısı Zincirleme Kaza! Midibüsler Çarpıştı, Yaralılar Var
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Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde üç midibüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, D400 Karayolu sanayi kavşağında saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Gece Yarısı Zincirleme Kaza! Midibüsler Çarpıştı, Yaralılar Var - Resim : 1

Manavgat yönünden Antalya istikametine giden 58 NA 312 plakalı tur midibüsü, karşı yönden gelen ve Serik istikametine dönmekte olan 07 C 82472 ile 07 C 82257 plakalı otel servis midibüsleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ve 07 C 82257 plakalı otel servisi içindeki 3 yolcu yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Manavgat-Antalya istikametinde trafik bir süre kapandı. Ulaşım, Serik şehir merkezi üzerinden sağlandı. Belediye ekipleri, yol üzerindeki cam kırıkları ve dökülen yağı temizledi.

Gece Yarısı Zincirleme Kaza! Midibüsler Çarpıştı, Yaralılar Var - Resim : 2

Yapılan incelemede, otel servis midibüslerinin otel çalışanlarını vardiya sonrası taşıdığı, tur midibüsünde ise yolcu bulunmadığı tespit edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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