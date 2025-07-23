AFAD Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21:54'te meydana gelen depremin derinliği ise 6.26 km olarak ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi