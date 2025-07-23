AFAD Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği
AFAD, Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21:54'te meydana gelen depremin derinliği ise 6.26 km olarak ifade edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)
Tarih:2025-07-22
Saat:21:54:17 TSİ
Enlem:39.65111 N
Boylam:20.66056 E
Derinlik:6.26 km
Detay:https://t.co/AXpEf33XH4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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