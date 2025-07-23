AFAD Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği

AFAD, Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21:54'te meydana gelen depremin derinliği ise 6.26 km olarak ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yunanistan Deprem
Son Güncelleme:
Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
DEM Parti'den 'Fesih' İddialarına Yanıt DEM Parti'den 'Fesih' İddialarına Yanıt
Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat
Kocaeli'de Kimya Fabrikasında Korkutan Yangın Kimya Fabrikasında Korkutan Yangın
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda
Beş İlde Alev Çemberi! Biri Bitiyor Yenisi Başlıyor... Hayvanlar, Araçlar, Evler Ne Var Ne Yoksa Yandı Beş İl Felaketi Yaşıyor! Orman Yangınlarında Son Durum
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor: Zam Farkı Ödeme Tarihi Belli Oldu! Zam Farkı Ödeme Tarihi Belli Oldu!