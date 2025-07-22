İlber Ortaylı Trafik Kazası Geçirdi, Ortam Gerildi

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın aracı Balıkesir'de kaza yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada Ortaylı'nın içerisinde bulunduğu aracı kullanan şoförü kazaya karışan diğer aracın şoförüyle tartışma yaşadı.

İlber Ortaylı Trafik Kazası Geçirdi, Ortam Gerildi
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Kamuoyunun ilgiyle takip ettiği tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da içinde bulunduğu araç Balıkesir'de kaza yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada Ortaylı'nın sakinliğini koruduğu görüldü. Ortaylı, aracını kullanan şoför ile kazaya karışan diğer aracın sürücüsü arasında çıkan tartışamaya da müdahale ederek ortamı sakinleştirdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç dün öğlen saatlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde trafik kazası yaptı. Kazada ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın içinde bulunduğu araç, başka bir araçla çarpıştı.

KAZA SONRASI ORTAM GERİLDİ

Kazada yaralanma ya da can kaybı olmadığı belirtildi. Son Dakika Edremit'in haberine göre kazanın ardından Ortaylı’nın şoförü ile diğer sürücü arasında sözlü tartışma yaşandığı da belirtildi. Olay büyüyünce, İlber Ortaylı da araçtan inerek ortamı sakinleştirmeye çalıştığı ifade edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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