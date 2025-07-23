Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar

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Türkiye genelinde son yıllarda sıklaşan orman yangınları, doğa üzerindeki tahribatın yanı sıra konut ve turizm alanlarını da ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle orman kenarında bulunan evler hızla satılığa çıkarken, doğayla iç içe tatil vaadi sunan ahşap bungalovlara olan ilgi de belirgin şekilde azaldı. Yangın tehdidi nedeniyle daha önce huzur ve sakinlik için tercih edilen bölgeler artık korku ve tedirginlikle anılıyor.

'HERKES ELİNDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR'

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, ormana yakın köylerdeki konut hareketliliğine dikkat çeken emlak danışmanı Emine Koca, “Eskiden yazlıkçılar bu evlerin peşindeydi, şimdi ise herkes elinden çıkarmaya çalışıyor. ‘Yangın tehlikesi çok arttı, buradan çıkmak istiyoruz’ diyenler çoğunlukta. Hatta bazıları evlerini değerinin altında satmayı bile kabul ediyor” dedi.

FİYAT DEĞİL, GÜVENLİK SORULUYOR

Turizm cephesinde de durum benzer. Sakarya Sapanca’daki bungalov işletmecisi Serkan Tanyüce, “Son iki yıldır müşterilerimiz fiyat değil, güvenlik soruyor. Yangın tehlikesi yüzünden insanların tabiattan uzaklaşması bizi çok üzüyor” sözleriyle yaşadıkları kaygıyı dile getirdi.

Orman yangınları uzmanı Prof. Dr. Cemal Karaca ise bu yapılar için ciddi düzenlemeler gerektiğini savundu. “Acilen orman içi yapıları ve ormana yakın yerleşimleri kontrol altına alacak yeni ve güçlü mevzuatlar geliştirilmeli. İmar izinleri gözden geçirilmeli, mevcut yapılar için yangın güvenlik standartları zorunlu hâle getirilmeli.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi