Sakarya'da Yangın Felaketi 3. Gününde! Bilecik'e Sıçradı, Araçlar Alevlerin Arasında Kaldı

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Türkiye felaketi yaşıyor. Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz günü akşam saatlerinde başlayan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Yangının dün kısmen kontrol altına alındığı açıklandı ancak alevler yeniden büyüdü. Felakette 3. güne girilirken, alevler Bilecik'e sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İşte orman yangınlarında dakika dakika yaşananlar...

06.00 DUMANLAR ESKİŞEHİR'E ULAŞTI

Sakarya ve Bilecik'teki orman yangınlarında söndürme çalışmaları sürüyor. Dumanların Eskişehir'e kadar ulaştığı öğrenildi.

02.00 ARAÇLAR ALEVLER ARASINDA KALDI

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını sonrası alevler arasında kalan ve yanmaya başlayan traktör ve otomobil kepçe yardımı ile kurtarıldı.

Yangına müdahale için Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyünde bulunan bir traktör ve bir otomobil alevler arasında kaldı. Araçlar bir kepçe yardımıyla alevlerin arasından çıkarılırken, üzerine toprak dökülerek söndürülebildi. Araçlar maddi hasar meydana gelirken, sürücüler olayı bir yara almadan atlattı.

01.10 BİLECİK'TE BİR YANGIN DAHA BAŞLADI

Bilecik’i etkisi altına alan orman yangını daha kontrol altına alınamazken, başka bir bölgeden bir yangın daha çıktı.



Sakarya'da çıkan ve Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınında boşaltılan köy sayısı 4'e çıkarken, Gölpazarı ilçesinde başka bir orman yangını başladı. Bilecik-Gölpazarı karayolu Karaağaç Köyü Zeytin Boğaz mevkii bir besihane yanında çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Jandarma olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, köylüler yangının söndürülmesi için seferber oldu.

00.30 ALEVLER HORTUM OLUŞTURDU

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in paylaştığı ve adeta yangın hortumunu andıran görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Sakarya Geyve’de başlayıp Bilecik’e sıçrayan orman yangını, korkutucu boyutlara ulaştı



📌Yangın hortumunu andıran görüntüler dehşeti gözler önüne serdi pic.twitter.com/Wk0RJBXnXX — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 22, 2025

23.30 ALEVLER BİLECİK MERKEZE İLERLİYOR

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınında ilde boşaltılan köy sayısı 4'e çıkarken, bir akaryakıt istasyonu da boşaltıldı. Alevler ilçe merkezine doğru ilerlerken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer köylere ilerleyen alevlerin enerjisinin alındığını ancak yangının hala kontrol altına alınamadığını söyledi.

22.15 BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Sakarya'nın Gevye ilçesinde başlayan yangında rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye çıktığını belirterek, alevlerin Bilecik sınırlarına geldiğini ve Osmaneli sınırları içerisine sirayet ettiğini açıkladı.

Bilecik, Kurtköy'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Yumaklı, "Sakarya Geyve'de orman dışı alanda ve ormana sirayet eden yangın söz konusu. İlk aşamada 8 uçak, 14 helikopter ve kara araçlarıyla AFAD'ın da koordinesiyle ve diğer kurumların da katkılarıyla yangının söndürülmesi başladı. Bu sabah itibarıyla yoğun sis ve duman sebebiyle saat 11.00'e kadar maalesef hava araçlarımız yangının bulunduğu alana giremediler. Ancak saat 11.00 gibi sisin ve dumanın dağılması ile havadan ve karadan müdahaleler devam etti. Bu süreçte risk teşkil eden Taşoluk, Hacılar ve Kızılöz köyleri tedbir için boşaltıldı. Bu köylerde 3 ev, 1 ahır, 1 samanlık ve 4 terk edilmiş mesken hasar gördü. Can kaybımız yok. Bu alanda maalesef ekosistem çok ciddi bir şekilde hasar alıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Müdahalelerle birlikte öğle saatlerine doğru iyimser bir tablo vardı. Öğleden sonra kararsız yönlere yangın hızı arttı. Saatte 50 kilometre rüzgarla birlikte yanmayan yerlere alevlerin atması ile alevlenmeler oldu. Yangın Bilecik sınırlarına geldi, Osmaneli sınırlarının içerisinde devam ediyor. Bu gece saat 22.00'den sonra rüzgarın hızı 10 kilometre ve altına düşecek. Bu faktör ekiplerimizin yangınla mücadelesinde çok önemli. Çünkü kararsız rüzgar, yangına müdahale eden ekiplerimizin tehlike atlatmasına sebep oldu. Önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu belirtmek istiyorum. Sabah saatlerine doğru olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum. Yangın çıkması risk derecesi düşük olan yerlerde yangınların çıktığını görüyoruz" diye konuştu.

22.00 YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında alevlerin boyutu hava kararınca ortaya çıktı. Ekiplerin söndürmek için müdahale ettiği yangın havadan görüntülendi.



20 Temmuz günü akşam saat 17.15 sıralarında çıkan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Yangının ikinci gününde ise söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verilirken, karadan da çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle personel büyük bir özveriyle görev icra ediyor. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için mücadele veren ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Aradan geçen yaklaşık 28 saatin sonunda bazı bölgelerde yeniden alevlenme başlarken, alevlerin boyutu hava kararmaya başlayınca ortaya çıktı. Ekiplerin söndürmek için müdahale ettiği yangın havadan görüntülendi.

20.00 BİLECİK'TE 4 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken, bölge halkı seferber oldu. Dün gece tedbir amaçlı Kızılöz köyü boşaltılırken, bugün de Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltıldı. Köylüler ve hayvanları güvenli bölgelere götürülürken, alevlerin Kazancı ve Borcak köylerine gelmemesi için tüm ekipler seferber oldu. Osmaneli ilçesi ve çevre köylerde tüm traktör sahipleri su tankları ile bölgeye hareket ederken, köylerin camilerinden köyde kimse kalmaması için anonslar yapılıyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA