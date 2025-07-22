Meteoroloji'den Kavurucu Sıcak Alarmı: Dışarı Çıkmayın, Ölüm Riski Var!
Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası, birçok bölgede termometreleri 40 derecenin üzerine çıkardı. Meteoroloji uzmanları, özellikle yaşlı ve kronik hastalıkları olan bireylerin güneş altında bulunmaması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Orhan Şen, “Sıcak hava dalgaları ölüm riskini ciddi anlamda artırıyor, vatandaşlar dikkatli olmalı.” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda yerel yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji, sıcak havalar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Güncel meteorolojik uyarı bulunmazken, yerel yağışların görüldüğü bölgelerde ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması tavsiye ediliyor.
Marmara ve Ege bölgelerinde açık hava etkisini sürdürecek. Manisa’da 42, Balıkesir ve Edirne’de ise 40 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklarla bunaltıcı bir gün yaşanacak. Akdeniz’de Adana 39, Isparta 37 dereceyi görecek.
Doğu Karadeniz'de ise Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel sağanaklar beklenirken, Doğu Anadolu’da Erzurum, Kars ve Ardahan’da öğle saatlerinde yağış geçişleri yaşanacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Diyarbakır’da 43, Gaziantep’te 41 dereceyle aşırı sıcaklar etkili olacak.
ÖLÜM RİSKİ VAR
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'yi etkisi altına alan üçüncü sıcak hava dalgası için önemli uyarılarda bulundu. Bugün ve yarına dikkat çeken Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 35-36 dereceye çıkacağını söyledi. "Bu nedenle vatandaşların dışarı çıkmaması gerekiyor" diyen Şen, "Özellikle kalp rahatsızlığı olanlar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın dışarı çıkmamaları şart. Sıcak hava dalgaları ölüm riskini ciddi anlamda artırıyor." dedi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi