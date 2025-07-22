Meteoroloji'den Kavurucu Sıcak Alarmı: Dışarı Çıkmayın, Ölüm Riski Var!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda yerel yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji, sıcak havalar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Güncel meteorolojik uyarı bulunmazken, yerel yağışların görüldüğü bölgelerde ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

Marmara ve Ege bölgelerinde açık hava etkisini sürdürecek. Manisa’da 42, Balıkesir ve Edirne’de ise 40 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklarla bunaltıcı bir gün yaşanacak. Akdeniz’de Adana 39, Isparta 37 dereceyi görecek.

Doğu Karadeniz'de ise Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel sağanaklar beklenirken, Doğu Anadolu’da Erzurum, Kars ve Ardahan’da öğle saatlerinde yağış geçişleri yaşanacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Diyarbakır’da 43, Gaziantep’te 41 dereceyle aşırı sıcaklar etkili olacak.

ÖLÜM RİSKİ VAR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'yi etkisi altına alan üçüncü sıcak hava dalgası için önemli uyarılarda bulundu. Bugün ve yarına dikkat çeken Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 35-36 dereceye çıkacağını söyledi. "Bu nedenle vatandaşların dışarı çıkmaması gerekiyor" diyen Şen, "Özellikle kalp rahatsızlığı olanlar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın dışarı çıkmamaları şart. Sıcak hava dalgaları ölüm riskini ciddi anlamda artırıyor." dedi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi