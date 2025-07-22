Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bazı TBMM Komisyonları Tatilde de Çalışacak

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TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 20 Temmuz'da yapılan 113'üncü birleşiminde alındı.

Kaynak: AA