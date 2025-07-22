Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bazı TBMM Komisyonları Tatilde de Çalışacak

TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bazı TBMM Komisyonları Tatilde de Çalışacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 20 Temmuz'da yapılan 113'üncü birleşiminde alındı.

Kaynak: AA

Etiketler
TBMM
Son Güncelleme:
20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek 20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek
Yeniden Refah Partili Başkan Trafik Kazasında Ölümden Döndü Yeniden Refah Partili Başkan Ölümden Döndü
Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu
İki Aile Arasındaki Kanlı Kavga: Taş, Sopa ve Demirler Havada Uçuştu İki Aile Arasındaki Kanlı Kavga: Taş, Sopa ve Demirler Havada Uçuştu
ÇOK OKUNANLAR
Yeniden Refah Partili Başkan Trafik Kazasında Ölümden Döndü Yeniden Refah Partili Başkan Ölümden Döndü
İki Aile Arasındaki Kanlı Kavga: Taş, Sopa ve Demirler Havada Uçuştu İki Aile Arasındaki Kanlı Kavga: Taş, Sopa ve Demirler Havada Uçuştu
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bazı TBMM Komisyonları Tatilde de Çalışacak Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bazı TBMM Komisyonları Tatilde de Çalışacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması! Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması
İstanbul'daki Özel Hastane İflasın Eşiğinde: 42 Yıllık Sağlık Devi Ayakta Kalma Mücadelesi Veriyor İstanbul'daki Özel Hastane İflasın Eşiğinde: 42 Yıllık Sağlık Devi Ayakta Kalma Mücadelesi Veriyor