Yeniden Refah Partili Başkan Trafik Kazasında Ölümden Döndü
Yeniden Refah Partili Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap trafik kazası geçirdi. Kasap hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap trafik kazası geçirdi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Dinar ilçesi Tatarlı beldesi yakınlarında, Kasap'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Kasap, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA