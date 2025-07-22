Ayşe Tokyaz'ın Öldürülmeden Önceki Son Videosu Ortaya Çıktı: 'Hakkımı Helal Etmediğim İnsanlar Var'

Küçükçekmece’de öldürülen Ayşe Tokyaz’ın ölmeden önce çektiği son video ortaya çıktı. 22 yaşındaki genç kadının “Hakkımı helal etmediğim insanlar var” sözleri dikkat çekti.

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Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra cesedi valizle Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı. Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz, videoyu sosyal medya hesabından “Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını” sözleriyle paylaştı.

Ayşe Tokyaz'ın Öldürülmeden Önceki Son Videosu Ortaya Çıktı: 'Hakkımı Helal Etmediğim İnsanlar Var' - Resim : 1

Sosyal medyada yayılan 20 saniyelik videoda Ayşe Tokyaz, "Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var." ifadelerini kullanıyor.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde valizin içinde bulunmuştu. Tokyaz’ı öldürdüğü öne sürülen Cemil Koç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince “tasarlayarak öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya yardım ettikleri belirlenen 6 şüpheli de “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” suçundan tutuklandı.

Ayşe Tokyaz'ın Öldürülmeden Önceki Son Videosu Ortaya Çıktı: 'Hakkımı Helal Etmediğim İnsanlar Var' - Resim : 2

Soruşturma kapsamında, cinayet sonrası valizi evden çıkararak taşıdığı belirlenen Oğuz K. (55) gözaltına alındı. Ardından, olayla bağlantısı tespit edilen polis memuru İ.U.U. da yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli polis memuru İ.U.U. “kasten öldürmeye yardım etme”, Oğuz K. ise “kasten öldürmeye iştirak” suçundan tutuklandı. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Ayşe Tokyaz'ın Öldürülmeden Önceki Son Videosu Ortaya Çıktı: 'Hakkımı Helal Etmediğim İnsanlar Var' Ayşe Tokyaz'ın Öldürülmeden Önceki Son Videosu Ortaya Çıktı