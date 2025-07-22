Merkez Bankası Duyurdu: Reel Sektörün Döviz Açığı 6.5 Yılın Zirvesinde

Merkez Bankası, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığını duyurdu. Verilere göre; reel sektörün net döviz açığı mayısta 176,2 milyar dolarla 6,5 yılın zirvesini gördü.

Merkez Bankası Duyurdu: Reel Sektörün Döviz Açığı 6.5 Yılın Zirvesinde
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün "finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri" verilerini açıkladı. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, mayısta 176 milyar 233 milyon dolar oldu ve böylece son 6,5 yılın zirvesine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, Mayıs 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları, türev varlıklar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 937 milyon dolar, 716 milyon dolar, 669 milyon dolar ve 58 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 80 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 300 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 1 milyar 434 milyon dolar, 1 milyar 205 milyon dolar, 431 milyon dolar ve 296 milyon dolar artış kaydetti ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 367 milyon dolar yükseldi.

Merkez Bankası Duyurdu: Reel Sektörün Döviz Açığı 6.5 Yılın Zirvesinde - Resim : 1

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Mayıs 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2025 dönemine göre 488 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 693 milyon dolar arttı.

UZUN VADELİ KREDİLERDE AZALIŞ

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 4 milyar 159 milyon dolar artış kaydederken, uzun vadeli krediler 2 milyar 294 milyon dolar azalış kaydetti.

Mayıs 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 506 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, kısa vadeli yükümlülükler 129 milyar 624 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise mayıs ayında nisan ayına göre 3 milyar 308 milyon dolar azalarak 7 milyar 882 milyon dolara geriledi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 38 düzeyinde gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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