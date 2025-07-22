Dolar ve Euroda Tansiyon Yine Fırladı! Döviz Yükselişe Geçti

Döviz kurunda yükseliş bugün de sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 40,4130 liradan, euro ise 47,2630 liradan güne başladı.

Dolar ve Euroda Tansiyon Yine Fırladı! Döviz Yükselişe Geçti
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Son dönemde yeniden yükseliş ivmesine geçen döviz kurunda, haftanın ikinci iş gününde de yukarı yönlü bir hareket izleniyor. Geçtiğimiz aylarda art arda rekorlar kıran dolar ve euro, bugün de yukarı ivmeli bir seyir izliyor.

Dolar ve Euroda Tansiyon Yine Fırladı! Döviz Yükselişe Geçti - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada 40,4110 liradan alınan dolar, 40,4130 liradan satılıyor. 47,2610 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,2630 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,3880, euronun satış fiyatı ise 47,1530 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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