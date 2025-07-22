2025'in En Zengin Ülkeleri Belli Oldu: Zirveyi Gören İnanamadı

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Dünyada ekonomik gücün rotası yeniden şekilleniyor. 2025 yılı itibarıyla kişi başına düşen gelir, yaşam kalitesi ve ekonomik büyüme verilerine göre oluşturulan yeni liste, klasik enerji devlerini değil, küçük ama etkili ekonomik hamleler yapan ülkeleri ön plana çıkarıyor. Uniwide tarafından hazırlanan bu sıralamanın ilk üçünde Lüksemburg, Singapur ve İrlanda yer alıyor. Bu ülkelerin ortak noktası ise, yer altı zenginliklerinden ziyade yatırımcı dostu politikalar ve yüksek teknoloji odaklı stratejilerle büyümeleri.

1. LÜKSEMBURG: MÜTEVAZİ YÜZÖLÇÜK, DEV EKONOMİ

Avrupa'nın kalbinde yer alan Lüksemburg, bir kez daha dünyanın en zengin ülkesi unvanını elde etti. Ülke ekonomisini güçlü kılan en önemli unsur; düşük kurumlar vergisi, yatırımcıyı teşvik eden düzenlemeler ve güçlü finans altyapısı.

Ortalama maaşların 6.750 Euro'ya ulaştığı ülkede, asgari ücret bile 2.500 Euro civarında. Kademeli vergi sistemi sayesinde gelir dağılımı daha adil bir şekilde sağlanırken, ülke uluslararası şirketlerin merkez üssü haline gelmiş durumda.

2. SİNGAPUR: BİR BALIKÇI KASABASINDAN TEKNOLOJİ DEVİNE

Singapur’un hikayesi, ekonomik başarı örneklerinin en çarpıcılarından biri. 20. yüzyılın ortalarında yoksullukla mücadele eden bir ülke olan Singapur, 1959’da Lee Kuan Yew’in liderliğinde başlatılan reformlarla bugün dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri haline geldi.

Yolsuzlukla etkin mücadele, nitelikli eğitim politikaları, yüksek teknoloji yatırımları ve cazip vergi sistemi, ülkenin kısa sürede kalkınmasını sağladı. Stratejik konumu ve modern liman altyapısıyla da bölgesel ticaretin merkezlerinden biri haline geldi.

3. İRLANDA: AVRUPA’NIN DİJİTAL MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Avrupa kıtasında ikinci sırada yer alan İrlanda, teknoloji devlerinin gözdesi haline geldi. Apple, Meta, Google, Microsoft ve Intel gibi küresel markaların Avrupa operasyon merkezlerini burada kurması, ülke ekonomisini adeta sıçrattı.

Düşük kurumlar vergisi, İngilizce konuşulması ve Brexit sonrası Avrupa’da daha stratejik bir konuma sahip olması, İrlanda’yı yetenekli profesyonellerin cazibe merkezi haline getirdi. Ancak artan yaşam maliyetleri ve konut arzındaki yetersizlik, ülkenin önündeki başlıca sorunlar arasında. Ayrıca bazı uzmanlar, teknoloji devlerinin GSYİH üzerindeki etkisinin abartılı olabileceğini de dile getiriyor.

YENİ NESİL ZENGİNLİK

2025’in zenginlik haritası, artık doğal kaynaklarla değil; yenilikçilik, eğitim, teknolojiye yatırım ve yatırımcı dostu düzenlemelerle şekilleniyor. Lüksemburg, Singapur ve İrlanda gibi ülkeler, küçük yüzölçümlerine rağmen büyük ekonomik başarılar elde ederek klasik kalıpları yıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi