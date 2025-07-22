Piyasalar Tetikte: Altın Fiyatları Rekor Seviyeye Yakın

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Altın fiyatları haftaya rekor seviyelere yakın başladı. 22 Temmuz 2025 sabahı gram altın 4.406 TL’den işlem görürken, dün 4.420 TL ile tarihi zirvesini test etti. Temmuz ayı genelinde gram altın %4’e yakın yükseliş gösterdi. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı da yükselişini sürdürüyor. 3.403 dolarla son bir ayın en yüksek seviyesini gören ons fiyatı, sabah saatlerinde 3.390 dolarda denge arayışında. Haftanın ilk iki işlem gününde ons altın %1,2 prim yaptı. Bu da iç piyasada gram altının yönünü yukarı çevirdi.

Kapalıçarşı'da gram altının alım-satım fiyatı 4.365-4.415 TL aralığında işlem görüyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 7.200 TL'den satılıyor. Yatırımcıların güvenli liman talebi, altına olan ilgiyi artırıyor.

Altın fiyatlarındaki bu yükselişte, ABD’de yaşanan siyasi gelişmeler de etkili oluyor. FED Başkanı Jerome Powell hakkında, “yalan beyanda bulunmak” suçlamasıyla Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna tarafından Adalet Bakanlığı’na soruşturma başvurusu yapıldı. Bu adım, FED’in bağımsızlığına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ayrıca, Trump’ın 1 Ağustos’u son tarih olarak gösterdiği yeni gümrük vergileri tehdidi ve ABD-AB arasındaki ticaret müzakereleri de piyasaları tedirgin ediyor. ABD’nin %30 oranında ek vergi uygulama tehdidine karşılık, AB cephesi de karşı tedbirler için hazırlık yapıyor. Bu belirsizlikler, yatırımcıları altın gibi güvenli varlıklara yöneltiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 Temmuz güncel altın fiyatları:

Gram Altın 4.406,46 TL

Çeyrek Altın 7.202,00 TL

Yarım Altın 14.402,00 TL

Tam Altın Satış 28.555,63 TL

Cumhuriyet Altını 28.671,00 TL

Ata Altın 29.606,76 TL

Ons Altın 3.390,13 Dolar

Kaynak: Haber Merkezi