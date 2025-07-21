Ekmek Zammı Mahkeme Kararıyla Geri Çekiliyor

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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (EDESOB) tarafından geçtiğimiz Mart ayında alınan ve 220 gram ekmeğin fiyatını 15 liraya çıkaran zam kararı, Edirne Valiliği’nin itirazı üzerine yargıya taşındı. Mahkeme, yapılan yüzde 50’lik zammı geçersiz sayarak fiyat artışını iptal etti.

Valilik, zam kararının yeniden değerlendirilmesi amacıyla bir komisyon oluşturmuştu. Ancak komisyon toplantısında ETSO, EDESOB ve Edirne Belediyesi temsilcileri olumsuz oy kullanarak zammın geri çekilmesini kabul etmemişti. Bu gelişmenin ardından konu yargıya taşındı.

Edirne Asliye Hukuk Mahkemesi, yakın zamanda açıkladığı kararla fiyat artışını uygun bulmadı. Kararın taraflara tebliğiyle birlikte, ekmeğin yeniden 10 liradan satılması bekleniyor.

ETSO Başkanı Sezai Irmak ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahkeme kararına saygımız sonsuz. Ancak şu ana kadar bize resmi bir bildirim yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA