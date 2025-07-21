Otomotiv Devi Yüz Binlerce Aracını Apar Topar Geri Çağırdı! İşte Nedeni

Araç sahipleri için kritik uyarı geldi. Alman otomobil devi Mercedes-Benz, dünya genelinde 223 bini aşkın aracını hava yastıklarındaki ciddi bir sorun nedeniyle geri çağırıyor.

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Otomotiv Devi Yüz Binlerce Aracını Apar Topar Geri Çağırdı! İşte Nedeni
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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, dünya genelinde yaklaşık 223 bin ticari aracını hava yastıklarındaki potansiyel bir sorun nedeniyle geri çağıracağını duyurdu. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu geri çağırmadan Almanya'da 60 bin 246 araç etkilenecek.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞIRILIYOR?

Geri çağırma kararı, Aralık 2002 ile Şubat 2006 yılları arasında üretilen Viano ve Vito van modellerini kapsıyor. KBA'nın listesinde yer alan bilgilere göre, bu araçlarda "hava yastığının açıldığı bir kazada" yolcuların olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Otomotiv Devi Yüz Binlerce Aracını Apar Topar Geri Çağırdı! İşte Nedeni - Resim : 1

Alman basınında çıkan haberlerde ise bu modellerde, hava yastığının açılması durumunda gaz jeneratörünün patlayabileceği ve bu durumun hava yastığının etkinliğini yitirmesine neden olabileceği vurgulanıyor. Ayrıca, patlama sonucu kopan gaz jeneratörü parçalarının yolcular için yaralanma riski oluşturabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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