Merkez Bankası Açıkladı: Enflasyon Beklentileri Azaldı, Dolar Tahmini Arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, piyasa aktörlerinin yıl sonu enflasyon beklentisi sınırlı da olsa geriledi. Haziran ayında yüzde 29,86 olarak açıklanan yıl sonu TÜFE tahmini, Temmuz anketinde yüzde 29,66 seviyesine indi.

12 ay sonrası enflasyon tahmini yüzde 24,56'dan yüzde 23,39'a düşerken, 24 ay sonrası için beklenti de yüzde 17,35’ten yüzde 17,08'e geriledi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİNDE ARTIŞ

Dolar/TL paritesine yönelik tahminlerde ise yükseliş dikkat çekti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu için 43,57 TL olan beklenti, Temmuz ayında 43,72 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası kur tahmini ise 47,04 TL’den 47,70 TL’ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Katılımcıların bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin politika faizi tahmini, Temmuz anketinde yüzde 43,29 olarak belirlendi. Bu oran, faizlerde olası bir indirime işaret ediyor.

ANKET KİMLERLE YAPILIYOR?

TCMB tarafından her ay düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi, toplam 72 kurumun görüşleri doğrultusunda hazırlanıyor. Bu katılımcıların 54’ü finansal sektörden, 18’i ise reel sektörden temsilcilerden oluşuyor.