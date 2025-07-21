Gözler SGK'ya Çevrildi: Memur ve Memur Emeklisi Maaş Zam Farkı ne Zaman Yatacak?

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Milyonlarca memur ve memur emeklisi yüzde 15.57 oranında aldıkları zamdan sonra 1 Temmuz-14 Temmuz arasında geçen süredeki maaş farkını henüz alamadı. SGK memur ve memur emeklilerine ödenecek maaş farkına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Emekli Sandığı'ndan maaş alan memur emeklileri ve görevdeki memurlar farkların ne zaman yatacağını merak etmeye başladı.

GÖZLER SGK VE BAKANLIKTA

Kamu çalışanları ve Emekli Sandığı'na bağlı memur emeklileri, maaş farklarının hesaplarına ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 2024 Temmuz ayında benzer bir durum yaşanmış ve maaş farkları 26 Temmuz'da hesaplara geçmişti. Bu durum, bu yıl da benzer tarihlerde bir ödeme yapılabileceği beklentisini artırıyor.

Kesin ödeme tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da SGK yetkilileri tarafından yapılacak resmi açıklama ile netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi