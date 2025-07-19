Altında Tablo Kötü, Kuyumcular Umutsuz: 'Artık Almaya Değil, Satmaya Geliyorlar'

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Trabzon’daki kuyumcular, yaz sezonuna rağmen işlerin durgun geçtiğini belirtiyor. Düğün sezonunda beklenen hareketliliğin yaşanmadığını söyleyen kuyumcular, özellikle gurbetçilerin de önceki yıllara kıyasla altına yönelmediğini ifade ediyor. Altının yüksek fiyatı hem alıcıyı hem satıcıyı zor durumda bırakıyor.

'CİDDİ BİR DURGUNLUK VAR'

Trabzon'da kuyumculuk yapan Emrah Şahin, bu yaz sezonundan beklediklerini alamadıklarını belirtti. Şahin, “Bu sezon işler istediğimiz gibi gitmiyor, ciddi bir durgunluk yaşıyoruz. Gurbetçiler gelmiş olsa da altına yönelik bir talepleri yok. Şu ana kadar yaz sezonundan beklediğimizi alamadık, artık kalan dönemden umutluyuz” dedi. Altının gram fiyatının yaklaşık 4 bin 500 TL seviyesinde olduğunu söyleyen Şahin, bu nedenle düğünlerde genellikle bir gram ya da yarım gram altın takıldığını aktardı.

KİMSE MEMNUN DEĞİL

Altın takı satışlarında büyük düşüş yaşandığını belirten Şahin, “Bu durum ne bizi memnun ediyor ne de düğün sahiplerini mutlu ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olur. Özellikle bu sezon, önceki yıllara kıyasla ciddi bir durgunluk yaşıyoruz” diyerek fındık sezonu ve okul döneminin yaklaşmasının da işleri olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Gurbetçilerden de bu yıl fazla beklentileri olmadığını vurgulayan Şahin, külçe altının yatırım amacıyla alınıp satıldığını, takı satışlarında ise hareketlilik görmediklerini kaydetti.

'GURBETÇİLER DE ALIŞVERİŞ YAPMIYOR'

Kuyumculardan Erhan Şakar da benzer bir tablo çizdi. “Düğünlerde artık eskisi gibi altın takılmıyor. Düğün yapacaklar sadece iki yüzük ve bir çift küpeyle evlenmeye çalışıyor. Gurbetçiler de geçmiş yıllara kıyasla alışveriş yapmıyor” diyen Şakar, işlerinde belirgin bir düşüş olduğunu belirtti.

ALTIN ALMIYORLAR, SATIYORLAR

Şakar, “Şu anda insanlar altının yükselmesinden dolayı ellerindeki altını bozdurup genellikle ev veya araba alıyor. Yani altın alan değil, satan daha fazla. Düğünlerde takı takma olayı azaldı, insanlar altın yerine para takmayı tercih ediyor” diyerek piyasadaki genel eğilimi özetledi.

Kaynak: İHA