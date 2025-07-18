Altının Zarar Ettirmeyeni Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Güvenli Limanı

1. Gram Altın

En çok tercih edilen altın türlerinden biri olan gram altın, 24 ayar saflığıyla dikkat çekiyor. Genellikle bankalardan veya yetkili kuyumculardan alınabilen gram altın, işçilik ücreti barındırmadığı için yatırımcılar arasında oldukça popüler. Aynı zamanda alım-satımı da kolay olduğu için likiditesi yüksek bir araç olarak değerlendiriliyor.