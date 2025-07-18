Altının Zarar Ettirmeyeni Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Güvenli Limanı
Altın, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların en çok yöneldiği güvenli limanlardan biri olmaya devam ediyor. Ancak alım-satım işlemlerinde işçilik maliyetleri, yatırımcıların kârını doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri. Bu nedenle, “Hangi altın türü en az maliyetle alınır ve bozdurulurken zarar ettirmez?” sorusu sıkça gündeme geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kuyumculardan alınan ziynet altınlarında yalnızca altının gram değeri değil, aynı zamanda işçilik ücreti de fiyata yansıyor. Ancak altın satışı sırasında bu işçilik bedeli geri ödenmediği için yatırımcı, alımda ödediği bu farkı çoğu zaman zarar olarak yaşıyor. Uzmanlar, bu durumun önüne geçmek isteyenler için işçilik maliyeti düşük altın türlerini tercih etmeyi öneriyor.
İŞÇİLİK ÜCRETİ EN AZ OLAN ALTIN TÜRLERİ HANGİLERİ?
Piyasada yatırım amacıyla tercih edilen bazı altın türleri, düşük ya da sıfıra yakın işçilik oranlarıyla öne çıkıyor. Bu altınlar, hem alımda hem de bozdururken daha az maliyetle işlem yapılmasına olanak tanıyor.
1. Gram Altın
En çok tercih edilen altın türlerinden biri olan gram altın, 24 ayar saflığıyla dikkat çekiyor. Genellikle bankalardan veya yetkili kuyumculardan alınabilen gram altın, işçilik ücreti barındırmadığı için yatırımcılar arasında oldukça popüler. Aynı zamanda alım-satımı da kolay olduğu için likiditesi yüksek bir araç olarak değerlendiriliyor.
2. Cumhuriyet Altını
Darphane tarafından belirli standartlara göre basılan Cumhuriyet altınları, düşük işçilik oranı sayesinde uzun vadeli yatırımcıların gözdesi. Değerini yıllar içinde koruyan yapısıyla güvenli liman arayanlar için ideal bir alternatif sunuyor.
3. Çeyrek Altın
Yatırım amaçlı alınan en yaygın ziynet altını olan çeyrek altın, diğer seçeneklere göre biraz daha yüksek alım-satım farkına sahip olsa da, düşük işçilik oranıyla hâlâ cazip bir yatırım seçeneği. Ancak kısa vadeli alım-satım düşünenlerin bu farkı göz önünde bulundurması gerekiyor.
Altın yatırımı yaparken işçilik maliyetlerini göz ardı etmek, yatırımcının getirisini azaltabiliyor. Bu nedenle, düşük işçilikli altın türlerine yönelmek hem maliyeti düşürüyor hem de bozdurma aşamasında oluşabilecek zarar riskini minimuma indiriyor. Uzmanlar, uzun vadeli kazanç hedefleyen yatırımcıların gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın gibi daha az maliyetli seçeneklere yönelmesini öneriyor.