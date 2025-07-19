Altın, Dolar, Borsa... Bu Hafta Hangisi Daha Çok Kazandırdı?

Borsa İstanbul, altın, dolar ve euro haftayı sınırlı yükselişlerle tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde 0,07 artarken, gram altın 4 bin 357 liraya çıktı. Yatırım fonları da bu hafta kazandıranlar arasında yer aldı.

Altın, Dolar, Borsa... Bu Hafta Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,07, altının gram fiyatı yüzde 0,62, dolar/TL yüzde 0,51 ve euro/TL yüzde 0,20 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.990,12 puanı ve en yüksek 10.407,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,07 üstünde 10.366,16 puandan tamamladı.

ALTIN YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,62 artışla 4 bin 357 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,62 yükselişle 29 bin 439 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 7 bin 252 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,62 artarak 7 bin 297 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,51 artarak 40,3810 liraya çıkarken, euro da yüzde 0,20 artışla 47,1530 liraya çıktı.

EN ÇOK KAZANDIRAN 'FON SEPETİ'

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,89, emeklilik fonları yüzde 0,53 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,03 ile "fon sepeti" fonları oldu.

Kaynak: AA

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