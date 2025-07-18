Herkes Bilmeden Yapıyor Ama Bu Hareket Telefonun Pil Ömrünü Uzatıyor

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Facedown Detection adı verilen bu sistem, ilk kez iOS 9 güncellemesiyle iPhone’lara entegre edilmişti. Telefon ekranı yere bakacak şekilde durduğunda, gelen bildirimlerde ekran aydınlanmaz. Bu da en büyük pil tüketim kalemlerinden biri olan ekran açılma süresini azaltarak bataryanın daha uzun dayanmasını sağlıyor.

BİLDİRİMLER GELİYOR AMA EKRAN YANMIYOR

Facedown Detection, iPhone’un içindeki ışık sensörleri sayesinde ekranın ne tarafa baktığını tespit edebiliyor. Ekran aşağı bakarken, yeni mesaj ya da e-posta gelse bile ekran aydınlanmıyor. Titreşim ve sesli uyarılar ise aktif kalmaya devam ettiği için kullanıcı, hiçbir bildirimi kaçırmıyor.

Özellikle yoğun bildirim trafiğine sahip kullanıcılar için bu yöntem oldukça işe yarıyor. Gün boyunca onlarca bildirim alan kişiler, bu sayede hem daha az enerji tüketiyor hem de dikkat dağınıklığının önüne geçiyor.

BİLDİRİM AYARLARINI GÖZDEN GEÇİRİN

Uzmanlar, sadece fiziksel yöntemlerle değil, yazılım ayarlarıyla da pil ömrünü uzatmanın mümkün olduğunu hatırlatıyor. iPhone Ayarlar menüsünde yer alan “Bildirimler” bölümünden gereksiz uygulamaların bildirimleri kapatılabilir ya da “Zamanlanmış Rapor” seçeneğiyle günün belirli saatlerinde toplu bildirim alma yöntemi tercih edilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi