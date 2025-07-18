Otomotiv Devi Efsane Modelinin Üretimine 27 Yıl Sonra Son Verdi: Piyasayı Kasıp Kavurmuştu
Otomotiv dünyasında bir devir kapanıyor. Yüksek performanslı sürüş deneyimiyle tanınan Ford Focus ST, üretim bandına veda etti. Şirketin İngiltere’deki fabrikasından yapılan resmi açıklamaya göre, bu ikonik modelin üretimi artık tamamen durduruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ford, yeni sipariş kabul etmeyeceğini duyururken, mevcut stoklarda sadece 170 adetlik bir araç kaldığı bildirildi. Bu araçların satılmasıyla birlikte Focus ST, otomobil raflarında hatıralarda kalacak bir model haline gelecek.
FOCUS SERİSİNİN TAMAMI TARİHE KARIŞIYOR
Focus ST'nin üretiminin durdurulması, aslında daha geniş bir kararın parçası. Ford, Kasım 2025 itibarıyla "Focus" adını taşıyan hiçbir modeli üretmeyecek. Bu hamle, şirketin elektrikli araçlara öncelik verme stratejisi ve küresel ölçekte artan üretim maliyetlerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Türkiye’de ise Focus ST uzun süredir satışta yer almıyordu. Performans motorlarına yönelik yüksek maliyetler, bu modeli çoğu tüketici için ulaşılması güç hale getirmişti. Mevcut Focus hatchback versiyonlarının dahi 2,2 milyon TL seviyelerinde alıcı bulması, performans odaklı serilerin neden pazardan çekildiğini açıkça gösteriyor.
27 YILLIK DÖNEM SON BULDU
İlk kez 1998 yılında otomobil severlerle buluşan Ford Focus, kompakt sınıfta sunduğu sürüş kabiliyeti, güvenliği ve dinamizmiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Ancak içten yanmalı motorlardan elektrikli geleceğe doğru ilerleyen otomotiv sektörü, bu sevilen modelin de sonunu getirdi.
Ford Focus ST, 2025 itibarıyla markanın ürün gamından tamamen çıkarılarak, otomotiv tarihinde bir dönemi simgeleyen modeller arasına katılacak.