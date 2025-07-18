Otomotiv Devi Efsane Modelinin Üretimine 27 Yıl Sonra Son Verdi: Piyasayı Kasıp Kavurmuştu

FOCUS SERİSİNİN TAMAMI TARİHE KARIŞIYOR

Focus ST'nin üretiminin durdurulması, aslında daha geniş bir kararın parçası. Ford, Kasım 2025 itibarıyla "Focus" adını taşıyan hiçbir modeli üretmeyecek. Bu hamle, şirketin elektrikli araçlara öncelik verme stratejisi ve küresel ölçekte artan üretim maliyetlerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.