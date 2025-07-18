Ford Otosan Türkiye'de Üretimi Durduruyor: KAP'a Bildirildi

Ford Otosan, yaz dönemi kapsamında Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve Romanya’daki Craiova fabrikalarında üretimi geçici süreyle durdurma kararı aldı. Şirket, bu süreçte hem çalışanlarının yıllık izinlerini kullanacağını hem de tesislerde planlı bakım faaliyetlerinin yürütüleceğini duyurdu.