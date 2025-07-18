Ford Otosan Türkiye'de Üretimi Durduruyor: KAP'a Bildirildi
Otomotiv sektörünün önde gelen üreticilerinden Ford Otosan, yaz döneminde geçici olarak fabrikalarının üretimine ara vereceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ford Otosan, yaz dönemi kapsamında Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve Romanya’daki Craiova fabrikalarında üretimi geçici süreyle durdurma kararı aldı. Şirket, bu süreçte hem çalışanlarının yıllık izinlerini kullanacağını hem de tesislerde planlı bakım faaliyetlerinin yürütüleceğini duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, duruş planının her yıl uygulanan rutin takvime uygun olarak hazırlandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Yıllık izin dolayısıyla fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönemde aynı zamanda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.”
FABRİKALARIN DURACAĞI TARİHLER
Ford Otosan’ın açıkladığı takvime göre üretimin durdurulacağı ve yeniden başlayacağı tarihler şu şekilde sıralandı:
Gölcük Fabrikası: 27 Temmuz – 11 Ağustos 2025
Yeniköy Fabrikası: 27 Temmuz – 13 Ağustos 2025
Eskişehir Fabrikası: 27 Temmuz – 11 Ağustos 2025
Craiova (Romanya) Fabrikası: 2 Ağustos – 20 Ağustos 2025