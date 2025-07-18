CHP'li Adem: Bu Gidişle Ayçiçeği Ekecek Çiftçi Bile Kalmayacak

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CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, hazırladığı yazılı basın açıklamasında, “Tarım politikaları iflas etmiş bir ülkenin ithalat faturası büyürken, çiftçisi üretimden uzaklaşıyor. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararla Türkiye, 2026 yılı için tam 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ve karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatına kapı açtı. Bu karar, AKP iktidarının tarımda dışa bağımlılığı kalıcı hale getiren, üretimi göz ardı eden, çiftçiyi kaderine terk eden anlayışının son belgesidir.” İfadelerine yer verdi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, bu tabloya tepki göstererek, “AKP’nin uyguladığı bilinçsiz ve üretimi baltalayan politikalar yüzünden Türkiye’nin ayçiçeğinde yeterlilik oranı her geçen gün daha da geriliyor. Son 23 yılda bu ülke sadece ayçiçeği ve türevleri için 35 milyar dolar ithalat faturası ödedi. Türkiye, son 20 yılın tam 11 yılında ayçiçeği ithalatında dünya lideri oldu. Bu vahim tablonun tek sorumlusu AKP’dir." dedi.

"Şimdi yine aynı yanlışta ısrar ediyorlar. 2026 yılı için alınan kararla, sıfır gümrükle 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu veya yüzde 20 vergiyle 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatına izin veriliyor. Üretimi desteklemek yerine ithalata bağımlı, günü kurtaran politikalarla Türk çiftçisi yalnızlaştırılıyor." tepkisini dile getiren Adem, bu yıl yağışların yetersiz olduğunu ve iklim değişikliğiyle birlikte kuraklığın ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Adem, "Eğer hava koşulları böyle giderse, çiftçi üretim yapamaz hale gelecek. Şimdiden uyarıyorum: Eğer gerçekçi ve üreticiyi koruyan tedbirler alınmazsa, bu yıl ayçiçeği ekecek çiftçi bile bulamayacağız.” diye konuştu.

Adem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İthalat kapısını aralamak değil, üreticinin tarlasını yaşatmak zorundasınız! Çiftçiye alım garantisi verilmeli, girdi maliyetleri düşürülmeli, kuraklık riskine karşı destek mekanizmaları hızla devreye sokulmalıdır. Tarımda bağımsızlık bir milli güvenlik meselesidir ve bu ülke, iktidarın siyasi inadı yüzünden her geçen gün üretimden uzaklaştırılmaktadır.”