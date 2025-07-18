600 Bin Kamu İşçisinin Beklediği Haber Geldi! İşte Hükümetin Son Zam Teklifi...

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Yaklaşık 600 bin kamu işçisi 2025-2026 yılında geçerli olacak zam oranı için üçüncü ve son teklif açıklandı. Hükümet, kamu işçilerine son teklifinde ilk altı ay için yüzde 24 teklif sundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Birinci altı ay için yüzde 24 teklif sunuldu. İkinci, üçüncü ve dördüncü altı ay için gerçekleşen enflasyon çerçevesinde... Önümüzdeki hafta da sosyal haklarla ilgili görüşmelere devam edeceğiz. Sonuçlanmış değil. Pazartesi yeniden görüşeceğiz, müzakerelerde ilerleme var. Bugün tekrar bir araya gelerek değerlendireceğiz. Temennimiz iyi niyet çerçevesinde işçi arkadaşlarımızın dayanacak gücü kalmadığı için işçinin geçinebileceği ücret."

İLK İKİ TEKLİF NEYDİ?

Hükümet ilk teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı içinse yüzde 5 zam teklif etmişti.

İkinci teklifte ise bu rakamlar 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a yükseltilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi