Altın Fiyatları Uçuşta! Gram Altın Rekora Koşuyor

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yeniden yükselişe geçti. ABD'den gelen veriler, Fed'in faiz politikası üzerinde etkili olurken yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu. Çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere fiyatlarda hareketlilik sürüyor.

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Altın Fiyatları Uçuşta! Gram Altın Rekora Koşuyor
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Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket etti. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelirken, gram altın 4.328 TL, çeyrek altın ise 7.101 TL'den satılıyor. ABD'den gelen veriler Fed'in faiz indirimi ihtimalini artırırken, ons altın fiyatı 3.336 dolara ulaştı.

Altın Fiyatları Uçuşta! Gram Altın Rekora Koşuyor - Resim : 1

İstanbul Kapalıçarşı’da standart altının kilogramı 4 milyon 305 bin TL seviyesinde işlem görürken, 22 ayar bilezik gram fiyatı 4.147 TL’ye kadar yükseldi. Ekonomik verilerin ve Fed'in olası adımlarının, önümüzdeki günlerde altın piyasasında yön belirleyici olması bekleniyor.

Altın Fiyatları Uçuşta! Gram Altın Rekora Koşuyor - Resim : 2

18 Temmuz güncel altın fiyatları

Gram altın 4.328,48 TL
Çeyrek altın 7.101,00 TL
Yarım altın 14.203,00 TL
Tam 28.140,52 TL
Cumhuriyet altını 28.276,00 TL
ONS altın 3.336,24 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

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Gram Altın Çeyrek Altın
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