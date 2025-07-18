Dolar ve Euroda Tansiyon Yine Yükseldi

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Uzun süredir çalkantılı bir seyir izleyen döviz kurunda bugün de tansiyon yüksek. Son dönemde art arda rekorlar kıran dolar ve euro, haftanın son iş gününde de önceki kapanışlarına göre yükseliş ivmesinde görünüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

18 Temmuz 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 40,3760 liradan alınan dolar, 40,3780 liradan satılıyor. 46,9510 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,9530 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,2820, euronun satış fiyatı ise 46,7970 lira olmuştu.

Kaynak: AA