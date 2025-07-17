Dolar ve Euroda İvme Yeniden Yukarı Döndü!

Döviz kurundaki yukarı ivmeli seyir bugün de görülüyor. İstanbul serbest piyasada yükselişte olan dolar 40,2650 liradan, euro ise 46,9010 liradan açılış yaptı.

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Dolar ve Euroda İvme Yeniden Yukarı Döndü!
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Uzun zamandır Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı ve küresel piyasalardaki dengesizlik nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen döviz kurunda haftanın dördüncü iş gününde de yükseliş görülüyor. Dolar ve euro, önceki kapanışına göre yukarı yönlü bir hareket izliyor.

Dolar ve Euroda İvme Yeniden Yukarı Döndü! - Resim : 1

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

17 Temmuz 2025 Perşembe günü İstanbul serbest piyasada 40,2630 liradan alınan dolar, 40,2650 liradan satılıyor. 46,8090 liradan euronun avronun satış fiyatı ise 46,9010 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,2450, euronun satış fiyatı ise 46,6160 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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