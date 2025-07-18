600 Bin Kamu İşçisi İçin Kritik Gün: Gözler Bugünkü Son Zam Teklifinde

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Kamu işçileri için kritik gün... 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde hükümetin üçüncü ve son zam teklifini bugün saat 11.00'de açıklaması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre, 2025'in ilk 6 ayı için daha önce önerilen yüzde 17'lik zam oranı, yüzde 22'ye çıkarılabilir.

KAMU İŞÇİSİNİN GÖZÜ SON TEKLİFTE

Çeşitli kamu kurumlarında görev yapan işçilerin gözü kulağı hükümetten gelecek açıklamada. İlk teklifinde 2025'in ilk yarısı için yüzde 16, ikinci yarısı için yüzde 8 zam öneren hükümet, ikinci teklifte oranları sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 10’a yükseltmişti. Ancak Türk-İş ve Hak-İş, bu tekliflerin beklentileri karşılamadığını belirterek masadan kalkmamış, yeni teklif için çağrıda bulunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üçüncü ve son teklifin bugün açıklanacağını duyurmuştu. Son kararın ardından yüz binlerce işçinin maaşı yeniden şekillenecek.

Kaynak: Haber Merkezi