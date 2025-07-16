600 Bin Kamu İşçisi Bu Haberi Bekliyordu! 2025 Kamu İşçisi Zam Oranları Ne? Hükümetin Üçüncü Zam Teklifi Ortaya Çıktı
600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet, üçüncü teklif olarak 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 22 zam önerdi. Riskli iş kollarında çalışanlar için yüzde 30’a varan zam talebi masada. Uzlaşma henüz sağlanamadı. İşte tüm detaylar...
Kaynak: NTV
Kamu kurumlarında hastane, üniversite, bakanlık, demiryolları, karayolları ve üretim santralleri gibi birçok alanda çalışan yaklaşık 600 bin 4-D statüsündeki kamu işçisi, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde üçüncü zam teklifini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen görüşmelerde, hükümetin yeni zam önerisi ortaya çıktı.
Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasındaki müzakereler, Şubat 2025’te işçi tarafının tekliflerini sunmasıyla başlamıştı. Ancak hükümet, ilk teklifini aylar sonra sunarak 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam önermiş, bu teklif sendikalar tarafından kabul edilmemişti. Ardından gelen ikinci teklif, 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 olarak açıklanmış, ancak bu da uzlaşma için yeterli bulunmamıştı.
NTV muhabiri Sibel Can’ın aktardığına göre, hükümet üçüncü teklifinde 2025’in ilk 6 ayı için zam oranını yüzde 22’ye yükseltti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da, tarafların uzlaşma arayışında olduğu belirtiliyor. Can, riskli iş kollarında çalışanlar için ise yüzde 30’a varan zam taleplerinin masada olduğunu ifade etti. İşçi tarafının en önemli taleplerinden biri olan günlük en düşük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması konusunda ise henüz hükümetten bir geri dönüş olmadığı öğrenildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlanacağına dair umutlu olduğunu vurgulayarak, “Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığıyla sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız. İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum” dedi. Işıkhan, işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini ve kamu mali dengesinin gözetileceğini de belirtti.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, günlük en düşük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesi, 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50, sonraki dönemler için yüzde 25 zam ve yüzde 10 refah payı talep etmişti. Sendikalar, işçilerin alım gücünün enflasyon karşısında eridiğini ve özellikle riskli iş kollarında çalışanlar için daha yüksek zam oranları gerektiğini savunuyor.
Görüşmelerde, maaş zammının yanı sıra çalışma koşulları, sosyal haklar ve iş kollarına özgü sorunlar da ele alınıyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Zorluklar olduğunu biliyoruz ama bu zorluklar taleplerimizi karşılamayı engelleyen zorluklar değil. Kaynak var. Hükümetimizden taleplerimizi dikkate almasını bekliyoruz,” diyerek işçilerin beklentilerini dile getirdi.
600 bin kamu işçisi ve ailelerinin ekonomik koşulları, bu görüşmelerin sonucuna bağlı. Üçüncü teklifin ardından uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı, Temmuz 2025’te yapılacak toplantılarda netleşecek. Kamuoyunda “2025 kamu işçisi zammı ne kadar olacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken, süreç memur ve özel sektör zamları için de referans niteliği taşıyor.