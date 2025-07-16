600 Bin Kamu İşçisi Bu Haberi Bekliyordu! 2025 Kamu İşçisi Zam Oranları Ne? Hükümetin Üçüncü Zam Teklifi Ortaya Çıktı

NTV muhabiri Sibel Can’ın aktardığına göre, hükümet üçüncü teklifinde 2025’in ilk 6 ayı için zam oranını yüzde 22’ye yükseltti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da, tarafların uzlaşma arayışında olduğu belirtiliyor. Can, riskli iş kollarında çalışanlar için ise yüzde 30’a varan zam taleplerinin masada olduğunu ifade etti. İşçi tarafının en önemli taleplerinden biri olan günlük en düşük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması konusunda ise henüz hükümetten bir geri dönüş olmadığı öğrenildi.