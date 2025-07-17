Kamu İşçileri İçin Son Zam Teklifi Yolda: Tarih ve Saat Belli Oldu

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Kamuda hastanelerden üniversitelere, karayollarından enerji santrallerine kadar birçok kurumda görev yapan yaklaşık 600 bin kamu işçisi, 2025 yılı için yapılacak toplu iş sözleşmesi zammını bekliyor. Pazarlık sürecinde gözler, hükümetin yarın saat 11.00'de açıklayacağı üçüncü ve son zam teklifine çevrildi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar işveren tarafı olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) iki kez teklif sundu. İlk teklifte 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci yarısı için yüzde 8 oranında zam önerilmişti. İkinci teklifte ise bu oranlar sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 10'a yükseltildi. Ancak işçi kesimi, her iki teklifin de beklentilerin çok altında olduğunu belirterek anlaşmaya varmadı.

KARAR ANI YARIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki açıklamasında üçüncü ve son teklifin hazırlanmakta olduğunu belirtmişti. Hükümetin kamu işçilerine yönelik bu teklifini, yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği toplantıda açıklaması bekleniyor.

NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı son açıklamada ise şöyle konuşmuştu:

"Başkanımızın taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte ağustos ayında zaten biliyorsunuz Toplu Sözleşme sürecini memurlarımızla, kamu personellerimizle yapacağız. Orada da talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi, ne memurumuzu, kamu görevlimizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz.

İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakatı sağladıktan sonra da inşallah ağustos ayında da kamu görevlerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim."

Kaynak: Haber Merkezi