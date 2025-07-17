Doğru Tohum Tercihi Kuraklıkta Verim Kaybını Azaltıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tarımsal deneme üretim sahasına ektiği "Bayraktar-2000" buğday çeşidinin kuraklığa dayanıklı olduğunu belirledi.

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Doğru Tohum Tercihi Kuraklıkta Verim Kaybını Azaltıyor
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesinin tarımsal deneme üretim sahasına ekilen "Bayraktar-2000" buğday çeşidinin, kuraklığa bağlı verim kaybını düşürdüğü tespit edildi.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, Orta Anadolu ve geçiş bölgelerinde bu yılki yetersiz yağışa dayalı kuraklığın meyvecilik ve tahıl üretimini olumsuz etkilediğini söyledi.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE VERİM

Birçok bölgede bazı tahıl ekili tarlalara biçerdöverin giremediğini belirten Çınar, üniversitenin buğday ekili alanlarında ise kurak bölge koşullarına göre ortalamanın üzerinde verim alındığını dile getirdi.

Çınar, fakülte olarak yerleşke içinde 300, dışında ise 824 olmak üzere toplam bin 124 dekarlık alanda işlemeli tarım yaptıklarını ifade etti.

Çınar, şöyle konuştu: "Hasadımızda ortalama dekara 180-220 kilo verim almaktayız. Kırşehir genelinde yaptığımız arazi araştırmaları ile üretici ve biçerdöver işi yapanlarla görüştüğümüzde, ortalama verimin dekara 120 kilo bandında olduğunu gördük ve öğrendik. Nadas bırakılan alanlarda 200 kiloya yakın, nadas bırakılmayan alanlarda ise dekara 50 kiloya kadar düştüğünü duyuyoruz."

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Kaynak: AA

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